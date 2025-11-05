DFDS A-S Aktie
WKN DE: A140P3 / ISIN: DK0060655629
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: DFDS A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
DFDS A-S stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,45 DKK je Aktie gegenüber 10,37 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,51 Prozent auf 8,17 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,97 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,980 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,68 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 31,28 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 29,75 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.
