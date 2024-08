Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) wird am 01.08.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,709 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 21,84 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,87 Milliarden USD in den Büchern standen.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 91,34 Milliarden USD, gegenüber 88,39 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at