Ausblick: Dicks Sporting Goods präsentiert Quartalsergebnisse

Dicks Sporting Goods wird am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,69 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dicks Sporting Goods noch ein Gewinn pro Aktie von 2,75 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Dicks Sporting Goods nach den Prognosen von 13 Analysten 3,18 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,33 USD, während im vorherigen Jahr noch 14,05 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,44 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at