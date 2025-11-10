Dick's Sporting Goods Aktie
WKN: 662541 / ISIN: US2533931026
|
10.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Dicks Sporting Goods legt Quartalsergebnis vor
Dicks Sporting Goods wird voraussichtlich am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,06 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,26 Milliarden USD aus.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 14,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 14,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,19 Milliarden USD, gegenüber 13,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
