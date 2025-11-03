Ausblick: Digital Turbine legt Quartalsergebnis vor

Digital Turbine wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Digital Turbine noch ein Verlust pro Aktie von -0,240 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,48 Prozent auf 127,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,890 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 533,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 490,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

