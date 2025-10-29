Ausblick: DigitalBridge Group A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DigitalBridge Group A äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 30,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 76,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 99,2 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,106 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 241,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 607,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at