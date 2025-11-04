DigitalOcean Aktie
Ausblick: DigitalOcean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DigitalOcean veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,493 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 226,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 198,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 890,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 780,6 Millionen USD generiert worden waren.
