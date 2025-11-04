Dirtt Environmental Solutions Aktie
Ausblick: Dirtt Environmental Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dirtt Environmental Solutions lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dirtt Environmental Solutions die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 40,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 59,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,080 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,100 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 238,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
