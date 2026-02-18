Ausblick: Discovery Silver legt Quartalsergebnis vor

Discovery Silver wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,098 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 268,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,189 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 645,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at