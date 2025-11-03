DMC Global Aktie
WKN DE: A2DGRK / ISIN: US23291C1036
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: DMC Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DMC Global wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,025 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -8,270 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll DMC Global in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 145,0 Millionen USD im Vergleich zu 152,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,315 USD im Vergleich zu -8,200 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 604,5 Millionen USD, gegenüber 642,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
