Ausblick: dMY Technology Group A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

dMY Technology Group A wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,072 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 620,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 15,86 Prozent auf 268,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 232,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,381 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 924,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at