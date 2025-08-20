DNO International ASA Aktie
WKN: 865623 / ISIN: NO0003921009
|
20.08.2025 07:01:06
Ausblick: DNO International ASA (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
DNO International ASA (A) wird sich am 21.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DNO International ASA (A) 0,430 NOK je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 216,0 Millionen USD für DNO International ASA (A), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,47 Milliarden NOK erzielt wurde.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,320 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,17 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
