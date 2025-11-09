ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

DocGo Aktie

WKN DE: A3C69U / ISIN: US2560861096

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: DocGo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DocGo wird am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass DocGo für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,125 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 69,8 Millionen USD gegenüber 138,7 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 49,70 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,466 USD, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 317,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 616,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

DocGo Inc Registered Shs 1,11 3,74% DocGo Inc Registered Shs

