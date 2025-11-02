Ausblick: Dodla Diary öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dodla Diary lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 10,60 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 10,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,98 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Dodla Diary für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,09 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 45,20 INR, gegenüber 43,27 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 43,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,20 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at