Dollar Industries Aktie
WKN DE: A3D1DD / ISIN: INE325C01035
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dollar Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dollar Industries wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Dollar Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,67 INR je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,88 Milliarden INR – ein Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dollar Industries 4,47 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 22,08 INR je Aktie, gegenüber 16,05 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 19,00 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 17,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Dollar Industries Ltd Registered Shsmehr Analysen
