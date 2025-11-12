Ausblick: Dollar Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dollar Industries wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Dollar Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,67 INR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,88 Milliarden INR – ein Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dollar Industries 4,47 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 22,08 INR je Aktie, gegenüber 16,05 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 19,00 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 17,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at