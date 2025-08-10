Dollar Industries Aktie
WKN DE: A3D1DD / ISIN: INE325C01035
|
10.08.2025 07:01:06
Ausblick: Dollar Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Dollar Industries öffnet am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,90 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 81,48 Prozent erhöht. Damals waren 2,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,82 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 14,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Dollar Industries einen Umsatz von 3,34 Milliarden INR eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 21,93 INR je Aktie, gegenüber 16,05 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 19,01 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 17,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
