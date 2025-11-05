Doman Building Materials Group Aktie

WKN DE: A2QHVF / ISIN: CA25703L1004

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Doman Building Materials Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Doman Building Materials Group wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,140 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CAD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 663,1 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 807,1 Millionen CAD aus.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,833 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,21 Milliarden CAD, gegenüber 2,66 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

