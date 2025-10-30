Ausblick: Dominion Energy legt Quartalsergebnis vor

Dominion Energy wird am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,946 USD gegenüber 1,12 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,44 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 14,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at