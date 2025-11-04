Ausblick: DoorDash stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DoorDash präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

32 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,682 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.

37 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,71 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 34 Analysten auf durchschnittlich 13,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,72 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at