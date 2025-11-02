Ausblick: Douglas Dynamics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Douglas Dynamics präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,400 USD. Das entspräche einer Verringerung von 70,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,36 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 26,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 163,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,36 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 638,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 568,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at