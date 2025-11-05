Ausblick: Doximity A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Doximity A präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,379 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 157,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 635,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 570,4 Millionen USD generiert worden waren.

