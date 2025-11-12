Ausblick: Draganfly präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Draganfly lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,310 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 43,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,7 Millionen CAD gegenüber 1,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,633 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,400 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,7 Millionen CAD, gegenüber 6,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at