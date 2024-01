Ausblick: DSV A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DSV A-S stellt am 01.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 12,28 DKK je Aktie gegenüber 17,75 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 25,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 51,23 Milliarden DKK. Dementsprechend gehen die Experten bei DSV A-S für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,11 Milliarden DKK aus.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 57,87 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 81,40 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 151,22 Milliarden DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 235,67 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

