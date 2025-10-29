Ausblick: DT Midstream gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DT Midstream wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DT Midstream 0,900 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,31 Prozent auf 303,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 248,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,33 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,60 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 981,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at