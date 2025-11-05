Ducommun Aktie
Ausblick: Ducommun zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ducommun wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,953 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Ducommun 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 211,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ducommun 201,4 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 827,1 Millionen USD im Vergleich zu 786,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
