Duluth b Aktie
WKN DE: A2ABDD / ISIN: US26443V1017
15.12.2025 07:01:06
Ausblick: Duluth B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Duluth B wird am 16.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Duluth B für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,555 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 6,81 Prozent auf 118,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,173 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 558,5 Millionen USD, gegenüber 626,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
