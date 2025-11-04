Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dutch Bros A lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dutch Bros A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,167 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Dutch Bros A nach den Prognosen von 16 Analysten 413,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,686 USD, gegenüber 0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Dutch Bros A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|54,49
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.