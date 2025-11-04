Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dutch Bros A lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dutch Bros A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,167 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Dutch Bros A nach den Prognosen von 16 Analysten 413,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,686 USD, gegenüber 0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at