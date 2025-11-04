Dutch Bro a Aktie

Dutch Bro a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dutch Bros A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dutch Bros A lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dutch Bros A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,167 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Dutch Bros A nach den Prognosen von 16 Analysten 413,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 338,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,686 USD, gegenüber 0,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 1,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dutch Bros Inc Registered Shs -A- 54,49 -1,89% Dutch Bros Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.