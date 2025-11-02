Eastman Chemical Company Aktie

WKN: 889082 / ISIN: US2774321002

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Eastman Chemical Company stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Eastman Chemical Company stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,16 USD aus. Im letzten Jahr hatte Eastman Chemical Company einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 8,30 Prozent auf 2,26 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,75 USD je Aktie, gegenüber 7,67 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 8,97 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

