Eaton Corporation Aktie

WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Eaton stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Eaton gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,05 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Eaton 2,53 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Eaton nach den Prognosen von 18 Analysten 7,07 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,10 USD, gegenüber 9,50 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 26 Analysten durchschnittlich 27,52 Milliarden USD im Vergleich zu 24,88 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

