Ausblick: Eco Wave Power Global (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eco Wave Power Global (spons ADRs) wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Eco Wave Power Global (spons ADRs) für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,085 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,355 USD, gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at