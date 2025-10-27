Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Ecolab stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ecolab stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ecolab noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 USD in den Büchern gestanden.
17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,12 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 16,04 Milliarden USD, gegenüber 15,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
