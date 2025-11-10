Ecos Aktie
WKN DE: A41LB0 / ISIN: INE06HJ01020
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ecos (India) Mobility Hospitality öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ecos (India) Mobility Hospitality stellt am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,00 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,62 INR erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 22,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,96 Milliarden INR gegenüber 1,60 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 11,00 INR im Vergleich zu 10,02 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 7,85 Milliarden INR, gegenüber 6,54 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
