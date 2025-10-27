Erste Schätzungen: Ecos (India) Mobility Hospitality präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ecos (India) Mobility Hospitality öffnet voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,00 INR gegenüber 2,62 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,96 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden INR in den Büchern standen.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 11,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 10,02 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 7,85 Milliarden INR, gegenüber 6,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at