WKN DE: A2PWWB / ISIN: US26853E1029

25.11.2025 07:01:06

Ausblick: EHang gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EHang wird am 26.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,067 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 150,2 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,9 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,139 CNY je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 514,5 Millionen CNY fest. Im Vorjahr waren noch 63,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

ATX vor tieferem Start -- DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte unterdessen etwas tiefer starten. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
