EHang Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWB / ISIN: US26853E1029
|
25.11.2025 07:01:06
Ausblick: EHang gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
EHang wird am 26.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,067 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 150,2 Millionen CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,9 Millionen USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,139 CNY je Aktie, gegenüber -0,480 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 514,5 Millionen CNY fest. Im Vorjahr waren noch 63,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EHang Holdings Ltdmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: EHang gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: EHang stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.05.25
|Ausblick: EHang verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu EHang Holdings Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|EHang Holdings Ltd
|14,15
|-0,14%