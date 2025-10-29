Ausblick: El Pollo Loco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

El Pollo Loco stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,214 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte El Pollo Loco 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll El Pollo Loco in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 123,4 Millionen USD im Vergleich zu 120,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,884 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 492,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 473,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at