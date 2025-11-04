electroCore Aktie

electroCore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3BQ / ISIN: US28531P2020

<
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: electroCore verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

electroCore wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass electroCore im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,310 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 20,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte electroCore einen Umsatz von 6,6 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,658 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,590 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,8 Millionen USD, gegenüber 25,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

