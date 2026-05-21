Ausblick: Electronics Mart India präsentiert Quartalsergebnisse

Electronics Mart India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,900 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electronics Mart India 0,820 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,24 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 4,16 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 71,54 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 69,65 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at