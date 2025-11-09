Electronics Mart India Aktie
Ausblick: Electronics Mart India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Electronics Mart India öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,600 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,640 INR je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 15,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,86 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,05 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,77 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 4,16 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,91 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 69,65 Milliarden INR im Vorjahr.
