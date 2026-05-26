Ausblick: Elgi Equipments legt Quartalsergebnis vor

Elgi Equipments wird am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,65 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,00 Prozent erhöht. Damals waren 3,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Elgi Equipments in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 10,92 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,04 INR, gegenüber 11,09 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 39,26 Milliarden INR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 35,10 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at