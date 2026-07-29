Ausblick: EMCOR Group legt Quartalsergebnis vor

EMCOR Group wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD. Im Vorjahresquartal waren 6,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll EMCOR Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,71 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 29,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 28,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,00 Milliarden USD, gegenüber 16,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at