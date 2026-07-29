EMCOR Group Aktie
WKN: 898814 / ISIN: US29084Q1004
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: EMCOR Group legt Quartalsergebnis vor
EMCOR Group wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD. Im Vorjahresquartal waren 6,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll EMCOR Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,71 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,43 Prozent gesteigert.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 29,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 28,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,00 Milliarden USD, gegenüber 16,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMCOR Group Inc.
|
29.07.26
|Ausblick: EMCOR Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|S&P 500-Wert EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EMCOR Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.07.26
|S&P 500-Papier EMCOR Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EMCOR Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26