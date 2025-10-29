Ausblick: EMCOR Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

EMCOR Group wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EMCOR Group noch 5,80 USD je Aktie eingenommen.

EMCOR Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,28 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 25,25 USD, gegenüber 21,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 16,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,57 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at