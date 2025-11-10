Emcure Pharmaceuticals Aktie
Ausblick: Emcure Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Emcure Pharmaceuticals veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Emcure Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 12,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,33 INR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,38 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,02 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,40 INR, gegenüber 36,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 89,81 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,19 Milliarden INR generiert wurden.
