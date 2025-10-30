Ausblick: Emerald verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Emerald wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,035 USD. Dies würde einen Gewinn von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Emerald -0,050 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 76,8 Millionen USD – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Emerald 72,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,105 USD, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 463,0 Millionen USD im Vergleich zu 398,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at