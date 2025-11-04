Ausblick: Emerson Electric stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Emerson Electric präsentiert am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,62 USD je Aktie gegenüber 1,73 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

19 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,62 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Emerson Electric für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,90 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,00 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,43 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 18,06 Milliarden USD, gegenüber 17,49 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at