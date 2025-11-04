Ausblick: Enact informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Enact wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 312,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309,6 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,38 USD je Aktie, gegenüber 4,37 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at