Ausblick: ENCAVIS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Was Analysten von der ENCAVIS-Bilanz erwarten.

ENCAVIS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,040 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ENCAVIS noch 0,030 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 86,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105,1 Millionen EUR umgesetzt.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,588 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 477,7 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 469,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at