Ausblick: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,232 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un 0,180 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,07 Prozent auf 25,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,797 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 92,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 81,39 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at