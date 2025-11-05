Enerflex Aktie
WKN DE: A1JBLZ / ISIN: CA29269R1055
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Enerflex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Enerflex wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,232 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 CAD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 701,9 Millionen USD für Enerflex, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 819,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 2,45 Milliarden USD, gegenüber 3,31 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
