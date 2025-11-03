Energy Fuels Aktie

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Energy Fuels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Energy Fuels veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,069 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 143,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,9 Millionen USD gegenüber 4,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,369 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 78,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

