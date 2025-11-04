Ausblick: Enhabit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Enhabit lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,119 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Enhabit nach den Prognosen von 5 Analysten 267,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,493 USD im Vergleich zu -3,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at