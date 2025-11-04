Enhabit Aktie
WKN DE: A3DNM9 / ISIN: US29332G1022
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Enhabit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Enhabit lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,119 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Enhabit nach den Prognosen von 5 Analysten 267,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,493 USD im Vergleich zu -3,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Enhabit Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Enhabit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Enhabit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Enhabit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Enhabit zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Enhabit Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Enhabit Inc Registered Shs When Issued
|7,05
|-0,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.